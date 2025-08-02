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Дайвер из Китая пять дней выживал в подводной пещере, питаясь сырой рыбой

Дайвер из Китая Ванн выжил в пещере, питаясь сырой рыбой
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Telegram-канал «Baza»

Дайвер Ван из города китайского города Фужун выжил после того, как провел в подводной пещере пять дней, передает Baza.

19 июля 2025 года мужчина пропал нырнув в реку с другом на пять минут. Глубина водоема составляла десять метров, но ближе ко дну находился вход в сложную и более глубокую систему пещер. Спасатели немедленно начали поисковую операцию.

Ванн на глубине 100 метров смог найти воздушную подушку. Ван заметил водолазов, когда в его баллоне оставалось 4% кислорода. Ван начал размахивать включенным фонариком, чтобы его нашли. На обратном пути дайверы все-таки нашли Вана.

Сразу после спасения Ванн спросил у спасателей, есть ли у них сигарета. После того, как он выбрался из пещеры, мужчина сам дошел до машины скорой помощи. Позже Ван рассказал, что случайно заблудился в пещере и полностью потерял счёт времени, а выжил только благодаря тому, что ел сырую рыбу.

Ранее дайвер попал в больницу после того, как помог спастись акуле.

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