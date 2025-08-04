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Раскрыт секрет успеха главной сенсации РПЛ

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков посочувствовал календарю «Ростова» в РПЛ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков заявил, что его команде очень повезло начать сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) с матчей против соперников сопоставимого уровня — «Пари НН», тольяттинского «Акрона» и «Ростова», который сейчас располагается в нижней части турнирной таблицы.

По итогам трех туров «Крылья» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), победили «Пари НН» (2:0) и разгромили «Ростов» (4:1), что позволило им набрать семь очков и подняться на второе место в таблице РПЛ.

Сейчас самарцы уступают только московскому «Локомотиву», который одержал три победы в трех матчах и набрал девять баллов.

«Старт сезона против равных соперников — это, конечно, плюс для «Крыльев»! — сказал Песьяков. — Например, у «Ростова» был совершенно противоположный старт: они играли на выезде с «Динамо» и «Зенитом». А мы, грубо говоря, обе игры провели дома. С «Акроном» игра казалась домашней (матч проходил на той же арене, где «Крылья» принимают своих соперников. — «Газета.Ru»). Это достаточно важно, нам было намного проще».

«Ростов» потерпел три поражения подряд на старте чемпионата России — от московского «Динамо» (0:1), «Зенита» (1:2) и «Крыльев» (1:4). Сейчас команда занимает 14-е место в таблице из 16-ти.

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