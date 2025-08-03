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Игрок ЦСКА об Акинфееве: ощущение, что он в футболе уже 50 лет

Игрок ЦСКА Дивеев: ощущение, что Акинфеев в футболе уже 50 лет
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Telegram-канал «Игорь Акинфеев #35»

Спортивное долголетие не мешает 39-летнему голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву оставаться в отличной форме. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил защитник красно-синих Игорь Дивеев.

«Честно говоря, замечаю, как быстро летит время. Но по Акинфееву этого не скажешь! Ощущение, что он в футболе уже 50 лет. При этом посмотрите, в каком он порядке», — сказал Дивеев.

На счету Акинфеева 21 сезон в составе столичной команды. В мае 2024 года он подписал с клубом новое двухлетнее соглашение. В прошлом сезоне Игорь провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, в этих играх он пропустил 21 мяч и 14 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

ЦСКА на старте нового розыгрыша РПЛ набрал четыре очка, сыграв вничью 0:0 с «Оренбургом» и обыграв «Ахмат» 2:1. В рамках третьего тура красно-синие на выезде встречаются с петербургским «Зенитом».

Ранее игрок ЦСКА рассказал, от кого не может убежать на тренировках.

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