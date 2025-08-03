Игрок ЦСКА рассказал, от кого не может убежать на тренировках

Игрок ЦСКА Глебов: я быстрый, но от Мойзеса убежать не могу

Защитник московского ЦСКА Виктор Мойзес является одним из самых быстрых игроков в команде. Об этом в интервью порталу Legalbet рассказал нападающий красно-синих Кирилл Глебов.

«Не страшно против него на тренировках играть? Ха-ха, не страшно. Если быть честным, кажется, что у меня на тренировках так никогда и не получилось обыграть Мойзеса. Не зря он был признан лучшим защитником прошлого сезона. Он действительно очень сильный. Насколько я быстрый, всё равно не могу просто убежать от него. Мойзес правда очень высококлассный футболист», - сказал Глебов.

Он добавил, что по датчикам является самым быстрым игроком армейцев. При этом Кирилл затруднился ответить, насколько это заметно на поле.

ЦСКА на старте нового розыгрыша РПЛ набрал четыре очка, сыграв вничью 0:0 с «Оренбургом» и обыграв «Ахмат» 2:1. В рамках третьего тура красно-синие на выезде встречаются с петербургским «Зенитом».

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