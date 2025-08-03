«Не считаю это нормальным»: тренер «Спартака» Станкович раскритиковал футболиста своей команды

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович подверг критике футболиста своей команды Даниила Хлусевича, получившего две жёлтые карточки в течение минуты в матче Российский премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном», передает «Чемпионат».

«Не знаю, как допустимо на таком уровне получать две желтые карточки. Я не считаю это нормальным. В любом случае принимаем это и будем двигаться дальше», — сказал Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забить еще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

Ранее разгром «Спартака» от калининградской «Балтики» сравнили с плевком в лицо.