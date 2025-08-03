«Балтика» обыграла «Оренбург» в матче РПЛ, в котором было забито пять мячей

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» на своем поле обыграла «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В середине первого тайма счет ударом с пенальти открыл игрок «Балтики» Брайан Хиль. Максим Петров в начале второго тайма удвоил преимущество хозяев поля. Евгений Болотов на 57-й минуте сократил отставание гостей. Чинонсо Оффор на 64-й минуте сделал счет 3:1. Эмирджан Гюрлюк на 69-й минуте установил окончательный счет матча.

На 89-й минуте был удален футболист «Оренбурга» Алексей Татаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Балтика» идет на третьем месте, набрав семь очков. «Оренбург» идет на 11 месте, имея в активе два балла.

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