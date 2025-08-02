На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известный тренер назвал неудачным начало сезона для «Краснодара»

Тренер Рапопорт назвал неудачным начало сезона для «Краснодара»
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший тренер и спортивный директор петербургского «Зенита» Борис Рапопорт назвал неудачным начало сезона для «Краснодара», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» начал неудачно, но это не первый сезон, где у них в начале проблемы. Одним из шагов, чтобы вернуться на свой нормальный уровень, станет игра с «Динамо». Этот матч покажет, насколько они готовы к защите титула», — сказал Рапопорт.

«Краснодар» сыграет с московским «Динамо» 2 августа. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обыграл «Пари НН» (3:0), затем уступил в чемпионате московскому «Локомотиву» (1:2), в первом туре группового этапа Кубка России команда уступила самарским «Крыльям Советов» (1:2).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее легенда «Динамо» объяснил неудачи «Краснодара» на старте сезона.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами