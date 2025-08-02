Известный тренер назвал неудачным начало сезона для «Краснодара»

Бывший тренер и спортивный директор петербургского «Зенита» Борис Рапопорт назвал неудачным начало сезона для «Краснодара», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» начал неудачно, но это не первый сезон, где у них в начале проблемы. Одним из шагов, чтобы вернуться на свой нормальный уровень, станет игра с «Динамо». Этот матч покажет, насколько они готовы к защите титула», — сказал Рапопорт.

«Краснодар» сыграет с московским «Динамо» 2 августа. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обыграл «Пари НН» (3:0), затем уступил в чемпионате московскому «Локомотиву» (1:2), в первом туре группового этапа Кубка России команда уступила самарским «Крыльям Советов» (1:2).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее легенда «Динамо» объяснил неудачи «Краснодара» на старте сезона.