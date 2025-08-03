Петров получает предупреждение за грубый фол в центре поля.
Замена у «Оренбурга»: Гюрлюк вышел вместо Оганесяна.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Балтика» — «Оренбург» — 1:0.
Чистейший выход один на один от Хиля, но Богдан Овсянников выставляет руку и спасает свою команду от пропущенного мяча!
К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.
Брайан Хиль оказывается в офсайде.
Мендель наносит сверхдальний удар, который заканчивается ничем.
Титков нарушает правила против Чичинадзе.
Удар Хиля после подачи углового оказывается неточным.
Овсянников в красивом прыжке дотягивается до мяча, посланного Бевеевым с правой ноги!
Титков слишком долго держал соперника за футболку, за что получил предупреждение.
Саусь перспективно навешивал в штрафную «Оренбурга» с правого края, Татаев выбил мяч головой.
Забивает из большого офсайда Андраде, мяч ожидаемо не засчитан — 1:0 по-прежнему.
Пауза на водопой у нас.
Оганесян столкнулся лбом с соперником, медики «Оренбурга» поспешили на помощь.
Гол! Перебивать пенальти пошел Хиль, классно от пробил под правую штангу, 1:0!
Арбитр дает повторить удар с точки!
Идет видеопросмотр на предмет правильности процедуры исполнения пенальти! Смотрят на то, забежал ли до удара игрок «Оренбурга» в свою штрафную.
Гол не забит! Илья Петров уверенно пробивает пенальти в перекладину!
Пенальти в ворота «Оренбурга»! Протыкал вперед мяч себе на ход Титков, а ему с боку прилетел удар ногой от Зотова в чужой штрафной.
Овсянников ошибается при попытке отдать короткий пас, запрессинговали партнера голкипера «Оренбурга» соперники и вынудили выбить мяч в аут.
Савельеву достается после контакта с Титковым, арбитр дает свисток.
Оганесян ускорился и выбежал один на один после шикарного проникающего паса Рыбчинского, но не смог переиграть Бориско! Невероятный момент упускают гости!
Савельев пробивает плотно в створ, Бориско отбивает перед собой!
Cаусь забрался в офсайд.
Начало игры остается за оренбургской командой.
Игра началась! Поехали!
«Оренбург»: Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Квеквескири, Оганесян, Рыбчинский, Савельев.
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, Петров М., Хиль.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Оренбургом».