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РПЛ в Калининграде: «Балтика» принимает «Оренбург». LIVE

Футбол. РПЛ. 3-й тур. «Балтика» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА Новости
В матче 3-го тура РПЛ на «Ростех Арене» «Балтика» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Мир Российская Премьер-лига. 3-й тур
2-й тайм
03 августа 15:45
Балтика
Калининград, Россия
22' Хиль
1 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
1-й тайм

22' Хиль

32' Титков

2-й тайм

46' Петров

Трансляция
Автообновление
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48'

Петров получает предупреждение за грубый фол в центре поля.

47'

Замена у «Оренбурга»: Гюрлюк вышел вместо Оганесяна.

46'

Второй тайм стартовал!

45+5'

Перерыв! «Балтика» — «Оренбург» — 1:0.

45+2'

Чистейший выход один на один от Хиля, но Богдан Овсянников выставляет руку и спасает свою команду от пропущенного мяча!

45'

К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.

44'

Брайан Хиль оказывается в офсайде.

43'

Мендель наносит сверхдальний удар, который заканчивается ничем.

40'

Титков нарушает правила против Чичинадзе.

37'

Удар Хиля после подачи углового оказывается неточным.

35'

Овсянников в красивом прыжке дотягивается до мяча, посланного Бевеевым с правой ноги!

33'

Титков слишком долго держал соперника за футболку, за что получил предупреждение.

31'

Саусь перспективно навешивал в штрафную «Оренбурга» с правого края, Татаев выбил мяч головой.

28'

Забивает из большого офсайда Андраде, мяч ожидаемо не засчитан — 1:0 по-прежнему.

25'

Пауза на водопой у нас.

24'

Оганесян столкнулся лбом с соперником, медики «Оренбурга» поспешили на помощь.

22'

Гол! Перебивать пенальти пошел Хиль, классно от пробил под правую штангу, 1:0!

21'

Арбитр дает повторить удар с точки!

20'

Идет видеопросмотр на предмет правильности процедуры исполнения пенальти! Смотрят на то, забежал ли до удара игрок «Оренбурга» в свою штрафную.

19'

Гол не забит! Илья Петров уверенно пробивает пенальти в перекладину!

18'

Пенальти в ворота «Оренбурга»! Протыкал вперед мяч себе на ход Титков, а ему с боку прилетел удар ногой от Зотова в чужой штрафной.

15'

Овсянников ошибается при попытке отдать короткий пас, запрессинговали партнера голкипера «Оренбурга» соперники и вынудили выбить мяч в аут.

12'

Савельеву достается после контакта с Титковым, арбитр дает свисток.

10'

Оганесян ускорился и выбежал один на один после шикарного проникающего паса Рыбчинского, но не смог переиграть Бориско! Невероятный момент упускают гости!

8'

Савельев пробивает плотно в створ, Бориско отбивает перед собой!

5'

Cаусь забрался в офсайд.

3'

Начало игры остается за оренбургской командой.

15:50

Игра началась! Поехали!

15:40

«Оренбург»: Овсянников, Зотов, Татаев, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Квеквескири, Оганесян, Рыбчинский, Савельев.

15:35

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, Петров М., Хиль.

15:30

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Оренбургом».

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