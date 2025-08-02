В США вновь прервали баскетбольный матч из-за секс-игрушки

Матч женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прервали на короткий срок из-за того, что один из-зрителей кинул на площадку секс-игрушку, передает Mash на спорте.

Инцидент произошел на матче между «Голден Стэйт» и «Чикаго Скай». Центровая «Чикаго» Элизабет Уильямс заявила, что «это было очень неуважительно, а бросавшим нужно повзрослеть».

30 июля матч женской НБА уже прерывался из-за подобного инцидента. Тогда была прервана игра между «Голден Стэйт» и «Атлантой Дрим». Тогда матч был прерван на несколько минут из-за летающей секс-игрушки.

За минуту до конца матча при счете 75:75 один из болельщиков решил бросить предмет на площадку. Изначально судьи не отреагировали на эпизод и игра продолжалась, однако во время ближайшего тайм-аута его убрали с площадки.

Ранее польская девушка-боец ММА спровоцировала драку секс-игрушкой на дуэли взглядов.