«Бесят тупые водители!» Ягудин рассказал, как посылает всех за рулем

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что достаточно часто ругается за рулем из-за других водителей. Его слова приводит Sport24.

«Я постоянно всех посылаю! Меня бесят те, кто неправильно ездит и тормозят весь поток. Я не понимаю, как в левом ряду можно ехать медленнее, чем в правом. Даже по Садовому кольцу или МКАД. С какого перепуга вы едете медленнее слева, чем справа? Бесят тупые водители! Думаю, они бесят каждого второго», — заявил он.

Ягудин является Олимпийским чемпионом 2002 года и четырехкратным чемпионом мира по фигурному катанию. В 2006-м он начал свою карьеру на телевидении, поучаствовав в проекте «Звезды на льду». В 2012-м спортсмен стал ведущим шоу «Ледниковый период».

В январе 2025 года Ягудин признался, что не сидит на диетах.

Ягудин рассказал, что регулярные тренировки помогают ему сжечь лишний вес. Также он поддерживает себя в форме прогулками со своими двумя собаками, одна из которых охотничья. Телеведущий пояснил, что питомцу необходимо много гулять. Поэтому знаменитость проходит по несколько километров в любой день недели и любую погоду.

Ранее Ягудин заявил об отказе от любого алкоголя.