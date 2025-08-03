«Психанул!» Ягудин заявил об отказе от любого алкоголя

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что раньше любил выпить красное вино, однако теперь вообще не употребляет алкоголь. Его слова приводит Sport24.

«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью вообще. Психанул! Просто перестал. Другая жизнь не началась, просто ощущаю себя по-другому. Начал понимать, что тебя окружает очень много неинтересных людей», — поделился он.

Ягудин является Олимпийским чемпионом 2002 года и четырехкратным чемпионом мира по фигурному катанию. В 2006-м он начал свою карьеру на телевидении, поучаствовав в проекте «Звезды на льду». В 2012-м спортсмен стал ведущим шоу «Ледниковый период».

В январе 2025 года Ягудин признался, что не сидит на диетах.

Ягудин рассказал, что регулярные тренировки помогают ему сжечь лишний вес. Также он поддерживает себя в форме прогулками со своими двумя собаками, одна из которых охотничья. Телеведущий пояснил, что питомцу необходимо много гулять. Поэтому знаменитость проходит по несколько километров в любой день недели и любую погоду.

Ранее Ягудин рассказал, что не хочет сделать собственное шоу.