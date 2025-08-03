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«Психанул!» Ягудин заявил об отказе от любого алкоголя

Олимпийский чемпион Ягудин признался, что раньше любил красное вино
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ТНТ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что раньше любил выпить красное вино, однако теперь вообще не употребляет алкоголь. Его слова приводит Sport24.

«Я любил выпить! С мясцом красное вино. Сейчас не пью вообще. Психанул! Просто перестал. Другая жизнь не началась, просто ощущаю себя по-другому. Начал понимать, что тебя окружает очень много неинтересных людей», — поделился он.

Ягудин является Олимпийским чемпионом 2002 года и четырехкратным чемпионом мира по фигурному катанию. В 2006-м он начал свою карьеру на телевидении, поучаствовав в проекте «Звезды на льду». В 2012-м спортсмен стал ведущим шоу «Ледниковый период».

В январе 2025 года Ягудин признался, что не сидит на диетах.

Ягудин рассказал, что регулярные тренировки помогают ему сжечь лишний вес. Также он поддерживает себя в форме прогулками со своими двумя собаками, одна из которых охотничья. Телеведущий пояснил, что питомцу необходимо много гулять. Поэтому знаменитость проходит по несколько километров в любой день недели и любую погоду.

Ранее Ягудин рассказал, что не хочет сделать собственное шоу.

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