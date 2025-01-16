Ягудин рассказал, как поддерживает себя в форме без диет

Телеведущий и фигурист Алексей Ягудин признался в беседе с «Леди Mail», что не сидит на диетах.

Ягудин рассказал, что регулярные тренировки помогают ему сжечь лишний вес. Также он поддерживает себя в форме прогулками со своими двумя собаками, одна из которых охотничья. Телеведущий пояснил, что питомцу необходимо много гулять. Поэтому знаменитость проходит по несколько километров в любой день недели и любую погоду.

«Регулярные тренировки сжигают все лишнее. А если их нет: в отпусках, например, то Таня нас с дочками вытаскивает на длительные прогулки. Она очень любит много двигаться, поэтому благодаря ей мы даже на заслуженном отдыхе тюленями не лежим», — поделился телеведущий.

По словам Ягудина, он не обращается к косметологам. Однако его женская часть семьи ходит по косметологам.

«А я что: ногти погрыз, на ладошку плюнул, волосы пригладил и пошел», — пояснил спортсмен.

Ягудин является Олимпийским чемпионом 2002 года и четырехкратным чемпионом мира по фигурному катанию. В 2006-м он начал свою карьеру на телевидении, поучаствовав в проекте «Звезды на льду». В 2012-м спортсмен стал ведущим шоу «Ледниковый период».

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