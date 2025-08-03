«Спартак» и «Акрон» объявили составы на матч, Дзюба сыграет

Тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Угальде, Гарсия.

Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

После двух туров в турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на десятом месте, набрав три очка. Тольяттинский клуб расположился выше, на четвертой строчке, имея в активе четыре балла. Лидером стал московский «Локомотив», уже сыгравший матч третьего тура и набравший в общей сложности девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом» на выезде, встреча состоится 9 августа в 18:00 по московскому времени. «Акрон» также на выезде сразится с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет 8 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» усомнился в самом дорогом трансфере клуба в истории.