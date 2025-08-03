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«ПСЖ», где играет россиянин Сафонов, подписывает украинца

Журналист Скира: «ПСЖ» завершил сделку по переходу украинца Забарного
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ФК «Динамо Киев»

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный переходит в «ПСЖ». Об этом сообщил журналист и инсайдер Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, сумма трансфера 22-летнего украинца составит €68 млн. Сделка завершена и подтверждена, скоро о ней будет объявлено официально.

28 июня в СМИ появилась информация, что парижский клуб готов продать российского голкипера Матвея Сафонова, приобретенного в 2024 году, ради подписания украинского защитника. По информации изданий, сам Забарный долго отказывался от трансфера з-за того, что в команде играет представитель России.

«ПСЖ» пока не принял решение по будущему Сафонова, однако журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что голкипера уже предложили турецкому «Галатасараю».

Сафонов перебрался во Францию из «Краснодара» прошлым летом за €20 млн. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов.

Ранее Сафонов рассказал, доволен ли он первым сезоном в «ПСЖ».

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