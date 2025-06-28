«Виновата Загитова»: российский олимпийский чемпион рассказал, что не хочет сделать собственное шоу

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который выступил в ледовой рок-опере «Ассоль», заявил, что не желает делать свое собственное шоу, передает Sport24.

«Вообще не хочу ничего своего. Потому что если что-то происходит — виновата Алина, виноват Авербух», — сказал Ягудин.

Ягудин является Олимпийским чемпионом 2002 года и четырехкратным чемпионом мира по фигурному катанию. В 2006-м он начал свою карьеру на телевидении, поучаствовав в проекте «Звезды на льду». В 2012-м спортсмен стал ведущим шоу «Ледниковый период».

В январе 2025 года Ягудин признался, что не сидит на диетах.

Ягудин рассказал, что регулярные тренировки помогают ему сжечь лишний вес. Также он поддерживает себя в форме прогулками со своими двумя собаками, одна из которых охотничья. Телеведущий пояснил, что питомцу необходимо много гулять. Поэтому знаменитость проходит по несколько километров в любой день недели и любую погоду.

Ранее Ягудин и Евгений Плющенко помирились.