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Экс-тренер «Спартака» назвал фаворита матча «Зенит» — ЦСКА

Тренер Гладилин заявил, что «Зенит» является фаворитом игры против ЦСКА
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский ЦСКА сможет побороться за очки с «Зенитом» в центральном матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, превосходство на бумаге перед началом игры на стороне хозяев, однако гости при определенных раскладах смогут навязать борьбу.

«Зенит» — фаворит во встрече с ЦСКА. Им поставлена задача вернуть чемпионство, и если дома не обыгрывать прямых конкурентов в борьбе за золото, а ЦСКА — одна из таких команд, то будут проблемы. Для армейцев ничейный результат будет приемлемым, от этого они могут строить свою игру, так что авантюрной игры от них не жду. Все будет строго, никаких сложностей с этим не будет. Главное для ЦСКА — не ошибаться у своих ворот и не допускать моментов», — заявил Гладилин.

«Зенит» сыграет с ЦСКА. 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее разгром «Спартака» от «Балтики» сравнили с плевком в лицо.

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