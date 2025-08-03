Разгром «Спартака» от «Балтики» сравнили с плевком в лицо

Тренер Гладилин сравнил с плевком в лицо разгром «Спартака» от «Балтики»

Бывший тренер столичного «Динамо» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский «Спартак» должен обыгрывать «Акрон» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, команде Деяна Станковича надо реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом матче чемпионата страны.

«Спартаку» надо реабилитироваться за поражение от «Балтики», потому что был удар, настоящий удар. Я не помню, чтобы «Спартак», в каком бы состоянии ни находился, проигрывал в Москве 0:3 команде, которая только вышла из Первой лиги. «Балтике», которая никем не усилилась — это плевок в лицо, пощечина, оскорбление для футболистов! Они должны этот плевок смыть и начать играть как следует», — заявил Гладилин.

Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

В матче второго тура РПЛ «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Ранее «Спартаку» предсказали победу над «Акроном».