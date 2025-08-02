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Комментатор «Матч ТВ» дал совет неудачно стартовавшему в РПЛ клубу

Генич о старте «Ростова» в РПЛ: хорошая команда, главное — без паники
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Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале отреагировал на неудачный старт «Ростова» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Обидно за Ростов. Хорошая команда. Главное — без паники», — написал он.

В третьем туре РПЛ «Ростов» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:4.

На 11-й минуте счет открыл 20-летний Вадим Раков. На 56-й минуте Сергей Божин забил второй мяч, на 66-й — Егор Голенков сократил отставание. На 74-й минуте Раков оформил дубль, окончательный результат на 84-й минуте установил Максим Витюгов. На 76-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Ростова» Виктор Мелехин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Крылья Советов» в первых трех играх набрали семь очков и располагаются на второй строчке. «Ростов», не набрав ни одного балла, занимает 14-е место.

В следующем матче «Крылья» дома сыграют с «Балтикой» — встреча состоится 9 августа и начнется в 13:30 по московскому времени. «Ростов» на своем поле сразится с «Пари НН». Эта игра пройдет 10 августа и стартует в 20:30 (мск).

Ранее ЭСК признал ошибку арбитра в матче «Спартак» — «Балтика».

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