ЭСК признал ошибку арбитра в матче «Спартак» — «Балтика»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подтвердила ошибку арбитра Сергея Карасева, который обслуживал матч между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает сайт организации.

«Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Спартака» Маркиньоса. Атакующий игрок «Балтики» Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок «Спартака» Маркиньос, находился в положении «вне игры», которое ассистент не зафиксировал», — говорится в заявлении.

Другого футболиста «Спартака», Антона Заболотного, Карасев удалил верно.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков. Антон Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

Ранее состояние «Спартака» назвали ужасным.