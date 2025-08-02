Комаров вошел в чужую штрафную и попытался подработать мяч себе под удар, но сразу двое защитников его заблокировали. Ничего пока не получается у хозяев.
Ростовчане пытаются переводить игру на чужую половину поля. Но мяч у них пока практически не держится.
Забивают «Крылья»! И предголевая — у Песьякова. Голкипер вынес мяч на чужую половину поля, его подхватил Печенин, вошел в штрафную, прострелил, и Раков в два касания отправил мяч в сетку! «Крылья» впервые в сезоне забивают в первом тайме, а у «Ростова» пока игра совершенно не складывается.
ГОЛ!!!
Лангович решил пробить влет из-за пределов штрафной — не очень сильно и неточно.
На старте первого в сезоне домашнего матча «Ростов» действует неспешно и отдает инициативу соперникам.
Игра началась! Главный судья — Владимир Москалев.
«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Прохин, Вахания, Лангович, Щетинин, Кучаев, Жбанов, Комаров, Мохеби, Голенков.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Божин, Бабкин, Баньяц, Сутормин, Рахманович, Марин, Раков.
Матч начнется в 18:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3 тура РПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов».