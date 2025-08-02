02 августа 2025, 18:00 Обновлено: 02 августа 2025, 18:18 Спорт Размер текста А А А За первой победой: «Ростов» принимает «Крылья Советов». LIVE Футбол. РПЛ, 3 тур. «Ростов» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close Алексей Даничев/РИА Новости

В матче 3 тура Российской премьер-лиги «Ростов» на своем поле играет с самарскими «Крыльями Советов». Ростовчане на старте сезона потерпели три поражения: два — в чемпионате, и еще одно — в Кубке. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 3-й тур 1-й тайм 02 августа 18:00 Ростов Ростов-на-Дону, Россия 0 : 1 Крылья Советов Самара, Россия 11' Раков Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия