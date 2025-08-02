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За первой победой: «Ростов» принимает «Крылья Советов». LIVE

Футбол. РПЛ, 3 тур. «Ростов» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
В матче 3 тура Российской премьер-лиги «Ростов» на своем поле играет с самарскими «Крыльями Советов». Ростовчане на старте сезона потерпели три поражения: два — в чемпионате, и еще одно — в Кубке. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 3-й тур
1-й тайм
02 августа 18:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 1
Крылья Советов
Самара, Россия
11' Раков
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм

11' Раков

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'21

Комаров вошел в чужую штрафную и попытался подработать мяч себе под удар, но сразу двое защитников его заблокировали. Ничего пока не получается у хозяев.

'16

Ростовчане пытаются переводить игру на чужую половину поля. Но мяч у них пока практически не держится.

'12

Забивают «Крылья»! И предголевая — у Песьякова. Голкипер вынес мяч на чужую половину поля, его подхватил Печенин, вошел в штрафную, прострелил, и Раков в два касания отправил мяч в сетку! «Крылья» впервые в сезоне забивают в первом тайме, а у «Ростова» пока игра совершенно не складывается.

'11

ГОЛ!!!

'8

Лангович решил пробить влет из-за пределов штрафной — не очень сильно и неточно.

'4

На старте первого в сезоне домашнего матча «Ростов» действует неспешно и отдает инициативу соперникам.

'1

Игра началась! Главный судья — Владимир Москалев.

17:55

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Прохин, Вахания, Лангович, Щетинин, Кучаев, Жбанов, Комаров, Мохеби, Голенков.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Божин, Бабкин, Баньяц, Сутормин, Рахманович, Марин, Раков.

17:50

Матч начнется в 18:00 мск.

17:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3 тура РПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

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