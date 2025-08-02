Перерыв! Не открыт счет в Краснодаре, 0:0!
Сергеев подтолкнул Аугусто в спину, свисток в пользу южан.
Четыре минуты к основному времени первого тайма добавлено.
Кутицкий получает предупреждение за фол против Диего Косты.
В офсайд забрался Джон Кордоба.
И не может подняться Нгамале быстро на ноги, динамовские врачи стараются помочь игроку.
Грубо Петров шипами на стопу наступает Нгамале, это предупреждение.
Нгамале получает еще один болезненный удар от соперника, на что не может не отреагировать Валерий Карпин. И снова за эмоции главный тренер награждается карточкой желтого цвета.
Са пробивает с правой ноги в створ динамовских ворот, Лунев отражает этот удар.
Игра возобновлена.
Пауза на водопой у нас.
Цепляет ногу Нгамале Петров, подсаживая чуть ли не на полный шпагат своего оппонента. Арбитр фиксирует фол.
Кордоба подвис на Александрове, но защитник «Динамо» успевает вовремя расстаться с мячом и не допустить обреза.
Неопасно пробивает Сергеев по воротам «Краснодара», Агкацеву даже вступать в игру не пришлось.
Фомин грубо играет в подкате против Оласы, чистая желтая карточка.
Мурад Мусаев получает предупреждение за излишнюю эмоциональность после столкновения против Джона Кордобы.
Оласа простреливает со штрафного, однако мяч застревает в стенке, составленной из игроков «Динамо».
Са и Маричаль столкнулись друг с другом в борьбе за верховой мяч, игра приостановлена.
Виктор Са оказался в офсайде.
Классную атаку разыграли хозяева — Сперцян проникающим пасом вывел на ударную позицию Кордобу, однако Джон не смог пробить мимо Лунева.
Начало игры остается за бело-голубыми.
Игра началась! Поехали!
«Динамо»: Лунев, Фернандес, Касерес, Рубенс, Кутицкий, Александров, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев.
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».