Мостовой оценил вероятность увольнения тренера «Спартака» Станковича

Мостовой считает, что Станковича не уволят из «Спартака» в ближайшее время

Бывший футболист Александр Мостовой считает, что главному тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу в ближайшее время не грозит увольнение. Его слова приводит РИА Новости.

«После поражения от «Балтики» Деяна Станковича кое-кто уже едва ли не стал выгонять. Хотя клуб с ним недавно продлил контракт. Я думаю, что у Станковича сейчас крепкие позиции», — заявил Мостовой.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков. Антон Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. По ходу встречи были отменены четыре гола «Спартака», а также главный арбитр Василий Казарцев трижды в спорных моментах не назначил пенальти в ворота «Динамо».

Ранее состояние «Спартака» назвали ужасным.