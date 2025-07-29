«Все хуже и хуже»: состояние «Спартака» назвали ужасным

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов подверг критике состояние московского «Спартака», назвав его ужасным. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Дело не в удалениях. «Спартак» находится в ужасном состоянии. Я думал, Станкович уйдет, а он не ушел, и команде становится все хуже и хуже, просветов никаких не видно», — отметил он.

В матче второго тура «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков. Антон Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

В матче первого тура РПЛ красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. По ходу встречи были отменены четыре гола «Спартака», а также главный арбитр Василий Казарцев трижды в спорных моментах не назначил пенальти в ворота «Динамо». По итогу ЭСК решила, что все решения арбитра были верными.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал тренера клуба.