«Крылья Советов» вышли в лидеры РПЛ

Самарские «Крылья Советов» разгромили «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 4:1.

На 11-й минуте счет открыл 20-летний Вадим Раков. На 56-й минуте Сергей Божин забил второй мяч, на 66-й — Егор Голенков сократил отставание. На 74-й минуте Раков оформил дубль, окончательный результат на 84-й минуте установил Максим Витюгов. На 76-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Ростова» Виктор Мелехин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Крылья Советов» в первых трех играх набрали семь очков и временно возглавили таблицу РПЛ. Раков возглавляет таблицу бомбардиров — на этом промежутке он забил четыре мяча. «Ростов», не набрав ни одного балла, занимает 14-е место.

В следующем матче «Крылья» дома сыграют с «Балтикой» — встреча состоится 9 августа и начнется в 13:30 по московскому времени. «Ростов» на своем поле сразится с «Пари НН». Эта игра пройдет 10 августа и стартует в 20:30 (мск).

Ранее ЭСК признал ошибку арбитра в матче «Спартак» — «Балтика».