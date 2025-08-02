Роднина: сравнивать мое поколение фигуристов с нынешним — это самая большая глупость

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала глупостью сравнение ее поколение фигуристов с нынешним, передает Sport24.

«Я никогда не сравниваю, потому что это самая большая глупость. В свое время наше поколение было сильным. Сравнивать, что было в 20 веке и что происходит в 21 веке — наибольшая глупость», — сказала Роднина.

Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Ранее Роднина ответила на вопрос о размере своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер, и индексации для меня нет», — сказала Роднина.

Ранее Роднина рассказала, предлагали ли ей сменить гражданство.