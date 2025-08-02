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Ведущая «Матч ТВ» заявила, что победила бы Загитову на ринге: она мне кажется хрупкой

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова назвала фигуристку Загитову хрупкой и утонченной
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azagitova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», что победила бы фигуристку Алину Загитову в выставочном боксерском поединке, если бы та приняла ее вызов.

Загитова занимается боксом в качестве хобби и даже проводила открытую тренировку с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым.

Тогда Петрикова в своих соцсетях предложила фигуристке побоксировать с ней: «Думаю, две брюнетки в ринге смотрелись бы куда органичнее».

«Я бросала вызов Загитовой? Да, было дело такое (улыбается). Одно время часто кто-то вызывал на бой другого, — рассказала Петрикова. — Я это воспринимаю как шоу, не более. Ну а в нашей паре, думаю, физически я буду сильнее. Алина мне кажется очень хрупкой и утонченной».

Ранее ведущая «Матч ТВ» восхитилась фигуристкой Камилой Валиевой: «Не верила, что она рискнет вернуться».

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