«Не верила, что Валиева рискнет вернуться»: ведущая «Матч ТВ» восхитилась силой духа фигуристки

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», что восхищается силой духа фигуристки Камилы Валиевой, которая готова вернуться в профессиональный спорт после длительной дисквалификации из-за обвинений в приеме допинга.

«Камила — как же прекрасна эта спортсменка... Все мы следили за драмой, которая случилась с ней на Олимпиаде в Пекине. Если честно, я не верила, что она рискнет вернуться. Но этот шаг показывает, насколько Камила сильна духом», — сказала Ольга Петрикова.

Ведущая «Матч ТВ» отметила, что Валиевой всего 19 лет, и у нее еще достаточно времени, чтобы добиться успехов на международной арене.

«Буду держать за нее кулачки», — пообещала Петрикова.

Валиева сможет официально начать тренировки в октябре 2025 года, а выходить на соревнования ей можно будет с 25 декабря.

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