На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не верила, что Валиева рискнет вернуться»: ведущая «Матч ТВ» восхитилась силой духа фигуристки

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова похвалила фигуристку Валиеву за силу духа
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», что восхищается силой духа фигуристки Камилы Валиевой, которая готова вернуться в профессиональный спорт после длительной дисквалификации из-за обвинений в приеме допинга.

«Камила — как же прекрасна эта спортсменка... Все мы следили за драмой, которая случилась с ней на Олимпиаде в Пекине. Если честно, я не верила, что она рискнет вернуться. Но этот шаг показывает, насколько Камила сильна духом», — сказала Ольга Петрикова.

Ведущая «Матч ТВ» отметила, что Валиевой всего 19 лет, и у нее еще достаточно времени, чтобы добиться успехов на международной арене.

«Буду держать за нее кулачки», — пообещала Петрикова.

Валиева сможет официально начать тренировки в октябре 2025 года, а выходить на соревнования ей можно будет с 25 декабря.

Ранее фигуристка Евгения Медведева поразила ведущую «Матч ТВ»: «Она будто сразу вошла в мир ТВ подготовленной».

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами