«Медведева будто сразу вошла в мир ТВ подготовленной»: фигуристка поразила ведущую «Матч ТВ»

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», что очень высоко оценивает навыки фигуристки Евгении Медведевой в качестве интервьюера.

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане ведет свой YouTube-канал, на котором берет интервью у известных комиков, спортсменов, шоуменов и других медийных лиц в шоу «БеС комментариев».

«Женя Медведева очень сильно выросла в этом плане за последние годы. Она будто сразу вошла в мир ТВ подготовленной: хорошо держится на камеру, уверенно говорит, не теряет мысль — все это важно», — отметила Петрикова.

Также ведущая «Матч ТВ» похвалила Медведеву за то, что она сделала интервью с Алиной Загитовой — олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. Раньше у девушек было принципиальное соперничество на льду и за его пределами, однако в 2025 году они наладили отношения и договорились выступить в ледовых шоу друг друга.

«Медведева взяла интервью у Загитовой? Это прекрасно. Мне кажется, учитывая их конкуренцию в прошлом, наверняка это как-то выражалось и в интервью. Любопытно посмотреть», — сказала Петрикова.

Ранее ведущая «Матч ТВ» дала Загитовой советы для развития в журналистике: «Наверняка она продолжает оттачивать свою речь».