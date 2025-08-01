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«Наверняка Загитова продолжает оттачивать свою речь»: ведущая «Матч ТВ» дала советы фигуристке

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова назвала фигуристку Загитову очень красивой
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Александр Вильф/РИА Новости

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова в интервью «Газете.Ru» рассказала, какие советы дала бы фигуристке Алине Загитовой, которая призналась, что хотела бы развиваться в журналистике.

«Алина — очень красивая девушка. Такие лица любят камера и зрители. Мы ее уже не раз видели в различных шоу.

И наверняка Загитова не ограничивается этим и продолжает оттачивать свою речь и нарабатывает навык работы с камерой: это еще никому не мешало в нашей профессии.

Ну и главное — расслабиться и получать от процесса удовольствие, быть живой и естественной в кадре», — сказала Петрикова.

Ведущая «Матч ТВ» отметила, что у 23-летней Загитовой еще все впереди, а также призналась, что ее радует тот факт, что многие профессиональные спортсмены после завершения карьеры идут в журналистику и пробуют себя на телевидении.

Ранее ведущая «Матч ТВ» заявила, что хотела бы встать в пару с Ильей Авербухом: «Выбрала бы исключительно его — сильного и харизматичного».

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