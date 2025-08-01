«Выбрала бы в пару Авербуха — сильного и харизматичного»: ведущая «Матч ТВ» — о «Ледниковом периоде»

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова заявила, что хотела бы встать в пару с Авербухом

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», что хотела бы принять участие в «Ледниковом периоде» и встать в пару с главным продюсером и хореографом-постановщиком этого проекта — серебряным призером Олимпийских игр 2002 года Ильей Авербухом.

«Выступить в «Ледниковом периоде» — это одна из моих мечт. Причем недавно, когда у нас были общие съемки с Ильей Авербухом, я ему сказала о своем желании. И, если выбирать, то я бы выбрала себе в пару исключительно его — сильного и харизматичного», — сказала Ольга Петрикова.

Также ведущая «Матч ТВ» вспомнила, что в детстве активно следила за фигурным катанием и представляла, как выступает в танцах на льду.

«Сейчас за «фигуркой» слежу меньше, к сожалению. Но знаю, что наши спортсмены показывают высокие результаты», — отметила Петрикова.

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