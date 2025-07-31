«Будет жарко»: Рудковская анонсировала интервью фигуристке Медведевой

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, анонсировала свое первое интервью на YouTube.

Рудковская придет на разговор к двукратной серебряной медалистке зимних Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой.

«Меня восемь лет звали все интервьюеры, но решилась только сейчас и доверилась Жене. Договорились с ней, что сделаем большое откровенное интервью, которое вы увидите в августе! Не пропустите! Будет очень жарко!» — написала она.

С 2009 года Рудковская замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

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