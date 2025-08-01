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Во Франции считают, что скандал с тренером ЦСКА может отпугнуть игроков от РПЛ

L'Equipe: скандал с Челестини может отпугнуть французских игроков от РПЛ
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Daniela Porcelli/Global Look Press

Скандал с недавно назначенным на пост главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, по мнению некоторых экспертов, может отпугнуть французских игроков от Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает L'Equipe.

Основной проблемой издание называет боязнь связываться с клубами, которые находятся под международными санкциями. Отмечается, что вызывает споры не сам факт работы Челестини в России, а то, чем финансируется клуб, в котором от находится.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня.

23 июня издание Blick сообщило, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее футболистам ЦСКА запретили есть мясо.

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