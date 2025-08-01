Футболист «Зенита» прорекламировал женское белье перед матчем с ЦСКА

Футболист «Зенита» Вендел прорекламировал женское белье перед игрой с ЦСКА

Футболист петербургского «Зенита» Вендел выложил у себя в соцсетях рекламу магазина, который специализируется на продаже женского белья.

Слоган магазина белья — «Цените свое тело, девочки».

В межсезонье Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» переиграл «Ростов». Встреча завершилась с результатом 2:1. Во втором туре «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится 3 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» включил в заявку на сезон бразильца.