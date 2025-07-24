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«Зенит» включил в заявку на сезон бразильца

Петербургский «Зенит» включил в заявку на сезон РПЛ Вендела
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский «Зенит» включил в заявку на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) бразильского полузащитника Вендела. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

27-летний южноамериканец включен в заявку под восьмым номером.

В межсезонье Вендел планировал перейти в бразильский «Ботафого», но трансфер сорвался по геополитическим причинам. Клуб разорвал уже подписанный контракт, так как владелец «Ботафого» Джон Текстор является гражданином США, и у него могут возникнуть проблемы из-за сотрудничества с российским клубом.

Руководство «Ботафого» заявило, что им запрещено проводить транзакции в адрес «Зенита», так как владельцы российского клуба включены в санкционный список.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» переиграл «Ростов». Встреча завершилась с результатом 2:1. Первым забил «Ростов»: на 22-й минуте отличился Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а победу «Зениту» принес Андрей Мостовой на 79-й минуте с пенальти.

Ранее сообщалось, что любимчик Валерия Карпина переходит в «Динамо».

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