Появилось видео, на котором у пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время выполнения упражнения

У пауэрлифтера из Австралии Османа полилась кровь из глаз

У пауэрлифтера из Австралии Паши Османа полилась кровь из глаз, когда он устанавливал рекорд страны, передает Shot

Спортсмен приседал со штангой в 410 килограмм. Кровь из глаз полилась у спортсмена от перенапряжения. Несмотря на это, спортсмен успешно выполнил попытку.

21 июня 2025 года У российского теннисиста Даниила Медведева пошла кровь из носа во время полуфинального матча турнира серии ATP-500 с немцем Александром Зверевым.

У Медведева во втором матче подряд начинается назальное кровотечение. 20 июня теннисист играл с представителем США Алексом Михельсеном. Кровь пошла во втором сете при счете 3:1 в пользу Медведева. Спортсмен был вынужден попросить медицинскую помощь и смог продолжить играть после действий врача.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024).

Ранее у игрока московского «Спартака» пошла кровь во время мочеиспускания.