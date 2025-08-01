На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, на котором у пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время выполнения упражнения

У пауэрлифтера из Австралии Османа полилась кровь из глаз
true
true
true

У пауэрлифтера из Австралии Паши Османа полилась кровь из глаз, когда он устанавливал рекорд страны, передает Shot

Спортсмен приседал со штангой в 410 килограмм. Кровь из глаз полилась у спортсмена от перенапряжения. Несмотря на это, спортсмен успешно выполнил попытку.

21 июня 2025 года У российского теннисиста Даниила Медведева пошла кровь из носа во время полуфинального матча турнира серии ATP-500 с немцем Александром Зверевым.

У Медведева во втором матче подряд начинается назальное кровотечение. 20 июня теннисист играл с представителем США Алексом Михельсеном. Кровь пошла во втором сете при счете 3:1 в пользу Медведева. Спортсмен был вынужден попросить медицинскую помощь и смог продолжить играть после действий врача.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024).

Ранее у игрока московского «Спартака» пошла кровь во время мочеиспускания.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами