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У игрока «Спартака» пошла кровь во время мочеиспускания

У защитника «Спартака» Рябчука пошла кровь во время мочеиспускания

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Александр Ступников/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» (0:0) заявил, что у защитника Олега Рябчука в перерыве игры во время мочеиспускания пошла кровь. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Олег получил повреждение в первом тайме, у него в перерыве во время мочеиспускания пошла кровь, и мы были вынуждены провести замену», — заявил Станкович.

«Зенит» играл в меньшинстве с 62-й минуты, когда Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку. Игрок был предупрежден дважды меньше, чем за десять минут — на 56-й и 62-й минутах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 14 баллов. «Спартак» идет четвертым с 11 очками.

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