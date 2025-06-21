У Медведева во втором матче подряд пошла кровь из носа

У теннисиста Медведева пошла кровь из носа во время матча со Зверевым в Галле

У российского теннисиста Даниила Медведева, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), пошла кровь из носа во время полуфинального матча турнира серии ATP-500 с немцем Александром Зверевым.

В первом сете при счете 4:4 15:15 на подаче Зверева Медведев взял медицинский тайм-аут из-за кровотечения. Медики оказались теннисисту помощь, и он смог продолжить игру, выиграв первую партию на тай-брейке.

На момент написания новости в матче идет второй сет.

У Медведева во втором матче подряд начинается назальное кровотечение. 20 июня теннисист играл с представителем США Алексом Михельсеном. Кровь пошла во втором сете при счете 3:1 в пользу Медведева. Спортсмен был вынужден попросить медицинскую помощь и смог продолжить играть после действий врача.

Медведев тот матч выиграл и вышел на Зверева. Встреча, которая продолжалась, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:3.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее российская теннисистка крупно проиграла в полуфинале турнира в Берлине.