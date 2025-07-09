«Зенит» разгромил европейский клуб

Российский «Зенит» переиграл швейцарский «Сьон» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 5:2. Счет в матче открыл Максим Глушенков, который отличился на 10-й минуте. Второй мяч «Зенита» забил Матео Кассьерра на 16-й минуте. На 41-й минуте Ильяс Шуареф отыграл один гол.

Во втором тайме у «Зенита» отличились Вадим Шилов на 61-й минуте и Александр Ерохин на 64-й минуте. Еще один мяч у «Сьона» забил Рилинд Нивокаци на 66-й минуте. Точку в матче поставил Сергей Волков на 76-й минуте.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее «Зенит» переиграл чемпиона Сербии.