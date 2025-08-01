Названа сумма, которую выделят на строительство центра фигурного катания Загитовой

На строительство здания центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани выделят порядка 1,29 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Известно, что объект вместит в себя ледовую арену, трибуну для зрителей, тренажерные залы и залы для акробатики и хореографии. Также в центре будут организованы прокат коньков, кафетерий и раздевалки. Источником финансирования выступает бюджет республики Татарстан.

Ожидается, что работы будут завершены до 1 декабря 2026 года.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

Ранее Загитова устроила детокс от социальных сетей.