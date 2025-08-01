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Взятая из приюта собака известного бейсболиста спасла дом от грабителей

Взятая из приюта собака бейсболиста Ямамото не дала грабителям обнести его дом
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Yuji Arakawa/AFLO/Global Look Press

Взятая из приюта собака питчера клуба Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Доджерс» Есинобу Ямамото не дала грабителям обокрасть дом спортсмена. Об этом сообщает NBC.

«С детства я любил животных, потому что моя мама работала в ветеринарной клинике. В прошлом году мама навестила меня в Лос-Анджелесе. Она хотела посетить приют для животных, мы пошли туда, и я влюбился в свою собаку. Поэтому я взял ее из приюта», — заявил Ямамото.

Известно, что во время инцидента Ямамото находился в отъезде. Рано утром трое грабителей перепрыгнули через забор и разбили стеклянную дверь, однако так и не вошли в дом. Услышав громкий лай собаки грабители скрылись из виду.

В июне российскую бегунью пытались ограбить в ЮАР на ультрамарафоне, а в апреле футболист спрятался под кроватью, когда похищали его семью.

Ранее собака звезды «ПСЖ» остановила грабителей, которые проникли в его дом.

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