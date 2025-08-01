Взятая из приюта собака известного бейсболиста спасла дом от грабителей

Взятая из приюта собака бейсболиста Ямамото не дала грабителям обнести его дом

Взятая из приюта собака питчера клуба Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Доджерс» Есинобу Ямамото не дала грабителям обокрасть дом спортсмена. Об этом сообщает NBC.

«С детства я любил животных, потому что моя мама работала в ветеринарной клинике. В прошлом году мама навестила меня в Лос-Анджелесе. Она хотела посетить приют для животных, мы пошли туда, и я влюбился в свою собаку. Поэтому я взял ее из приюта», — заявил Ямамото.

Известно, что во время инцидента Ямамото находился в отъезде. Рано утром трое грабителей перепрыгнули через забор и разбили стеклянную дверь, однако так и не вошли в дом. Услышав громкий лай собаки грабители скрылись из виду.

В июне российскую бегунью пытались ограбить в ЮАР на ультрамарафоне, а в апреле футболист спрятался под кроватью, когда похищали его семью.

Ранее собака звезды «ПСЖ» остановила грабителей, которые проникли в его дом.