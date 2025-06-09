На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российскую бегунью пытались ограбить в ЮАР на ультрамарафоне

Российскую бегунью Юшину хотели ограбить на ультрамарафоне в ЮАР
close
tonyara93/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская бегунья Антонина Юшина подверглась нападению грабителей в ЮАР после того, как сошла с ультрамарафона The Comrades. Об этом рассказала сама спортсменка в своем Telegram-канале.

По ее словам, еще на первом километре один из спортсменов ударил ее в ногу, что привело к повреждению. Она приняла обезболивающие, однако это не помогло, и Юшина решила сойти с дистанции после 20 километров и отправилась в отель.

«Возле стадиона ко мне подошли два мужика чернокожих и начали говорить что-то типа: «Отдавай нам медаль, кроссовки и вроде часы». (мой английский — вери бед). Один достал ножик и начал им махать», — поделилась она.

Юшина отметила, что грабителей спугнула полицейская машина.

The Comrades (англ. The Comrades Marathon) — старейший и самый массовый в мире легкоатлетический пробег на сверхмарафонскую дистанцию. Трасса длиной 90 км проходит по территории южно-африканской провинции Квазулу-Натал. Направление движения меняется ежегодно; в зависимости от места старта пробег носит условное название «вверх» или «вниз». Пробег «вверх» стартует в Дурбане и финиширует в Питермарицбурге, пробег «вниз» стартует в Питермарицбурге и финиширует Дурбане.

К участию допускают спортсменов, достигших 20-летнего возраста, которые прошли предварительную квалификацию, условием которой является успешное преодоление одного из официально определенных пробегов.

Ранее Криштиану Роналду сделал заявление о своем будущем.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами