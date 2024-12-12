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Собака звезды «ПСЖ» остановила грабителей, которые проникли в его дом

Собака футболиста «ПСЖ» Эрнандеса помешала ограбить его дом

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victoriatriay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дом защитника «ПСЖ» и сборной Франции Лукаса Эрнандеса пытались ограбить в отсутствие игрока. Об этом сообщает RTL.

10 декабря утром пять человек проникли на территорию дома французского игрока в Ивелине. В этот момент в доме находилась невеста чемпиона мира 2018 года — Виктория Триэй. Она успела спрятаться в пристройке в саду.

В доме находилась охранная собака, которая своим лаем указала на присутствие в доме посторонних. В дело также вмешалась охранная компания. По предварительным данным, один из охранников использовал огнестрельное оружие, возможно холостой пистолет. Пострадавших нет, ущерб не причинен.

Триэй позднее опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото собаки и сопроводила публикацию тремя смайликами гориллы.

«Я очень впечатлена французской полицией, тем, как быстро и профессионально было решено это дело. Национальная полиция, жандармерия и муниципальная полиция. Спасибо, вы настоящие герои!» — также написала она.

Эрнандес в момент преступления находился в Австрии, где «ПСЖ» в рамках шестого тура Лиги чемпионов встречался с «Зальцбургом». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу парижской команды.

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