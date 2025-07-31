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«Чужие деньги считать не надо»: ветеран «Зенита» о самом дорогом новичке «Спартака»

Радимов призвал не считать деньги «Спартака» после самого дорого трансфера
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов отказался обсуждать стоимость трансфера новичка московского «Спартака» Жедсона Фернандеша. Его слова приводит «Советский спорт».

«Обоснованно ли платить за Жедсона больше €20 миллионов? Вы «Спартаку» позвоните, спросите. Причём здесь я? Чужие деньги считать не мне, не вам, я думаю, не надо. Давайте вот так. У людей есть средства, и они их тратят. Если эти деньги законным путем были добыты, почему мы должны кого-то осуждать или советовать?» — заявил он.

Официально о переходе футболиста в российский клуб было объявлено 31 июля.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Во втором туре Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее Фернандеш на видео обратился к фанатам.

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