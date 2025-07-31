Самый дорогой новичок «Спартака» на видео обратился к фанатам

Новичок московского «Спартака» Жедсон Фернандеш, который перешел из турецкого «Бешикташа», обратился к болельщикам московского клуба впервые после перехода. Видео с его участием опубликовано в Telegram-канале красно-белых.

«Привет болельщикам «Спартака». Это я, Жедсон. Я очень рад быть здесь, очень жду вас на «Лукойл Арене». Увидимся!» — сказал футболист.

Официально о переходе футболиста в российский клуб было объявлено 31 июля.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Во втором туре Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что нападающий «Спартака» Антон Заболотный дисквалифицирован.