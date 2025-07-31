«Тоттенхэм» переиграл «Арсенал» из-за гола с центра поля

Лондонский «Тоттенхэм» обыграл столичный «Арсенал» в товарищеском матче, проведенном в рамках подготовки к новому сезону Английской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Цзюлуне (Гонконг), завершилась с минимальным счетом — 1:0. Единственный гол в этом противостоянии оформил Папе Матар Сарр на 45-й минуте встречи. Он переправил мяч в ворота, ударив с центра поля.

По ходу матча была показана три желтые карточки. Ее получил игрок «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур, которого предупредили на 36-й минуте игры. Также в конце матча были наказаны Микель Мерино и Бреннан Джонсон.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 15 августа. Турнир продлится до 26 мая 2026 года.

В сезоне-2024/25 в АПЛ «Арсенал» оказался на втором месте в турнирной таблице, набрав 74 балла. Команда на десять очков отстала от лидера — «Ливерпуля», который свое чемпионство оформил досрочно. «Тоттенхэм» сенсационно оказался в аутсайдерах розыгрыша — команда заняла 17-е место в турнирной таблице, набрав всего 38 баллов.

Ранее Лионель Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг.