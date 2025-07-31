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Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг

Месси дал пощечину игроку «Атласа» Эрнандесу в матче Кубка лиг
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Trevor Ruszkowski/Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дал пощечину футболисту мексиканского «Атласа» Серхио Эрнандесу во время матча Кубка лиг.

Отмечается, что у игроков произошла перепалка. Месси подошел к сопернику, пообщался с ним на повышенных тонах и дал легкую пощечину. Арбитры никак не отреагировали на подобное поведение.

Встреча, которая состоялась в ночь с 30 на 31 июля, завершилась победой «Интер Майами» со счетом 2:1. Месси отдал две голевые передачи.

Действующим победителем Кубка лиг является американский «Коламбус Крю». В решающем матче 2024 года команда обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Месси дисквалифицировали на один матч МЛС.

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