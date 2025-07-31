Россиянки Андреева и Шнайдер вылетели на старте турнира в Канаде

Теннисистки Андреева и Шнайдер проиграли в первом круге турнира в Монреале

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в стартовом матче на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале сербке Ольге Данилович и Се Шувэй из Тайваня. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

Матч, который продолжался 1 час 30 минут, завершился со счетом 6:7 (4:7), 4:6. За всю игру Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. Данилович и Се Шувэй оформили два эйса, допустили шесть двойных и реализовали три брейк-поинта из шести.

В следующем круге Данилович и Се Шувэй сыграет против победителей матча Пейтон Стирнс (США) / Маркета Вондроусова — Мэдисон Киз / Джессика Пегула (США).

Андреева и Шнайдер в парном разряде добрались на финала летних Олимпийских игр — 2024, где проиграли Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Андреева является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее российская теннисистка потерпела сокрушительное поражение на турнире в Канаде.