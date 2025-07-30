Российская теннисистка потерпела сокрушительное поражение на турнире в Канаде

Самсонова упустила три матч-бола и проиграла Осаке на турнире в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова покинула турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале на стадии второго круга, проиграв японке Наоми Осаке.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 37 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 4:6. За это время Самсонова выполнила шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из девяти. В активе Осаки восемь подач навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-поинтов из семи.

При счете 6:4, 5:4 Самсонова подавала на матч, вела в гейме 40:0 и не смогла реализовать три матч-бола.

Следующей соперницей спортсменки из Японии станет победитель матча Рената Сарасуа (Мексика) — Елена Остапенко (Латвия).

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Канаде.