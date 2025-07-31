Путин поздравил российских пловцов с победой на ЧМ в Сингапуре

Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов Кирилла Пригоду, Мирона Лифинцева, Дарью Трофимову и Дарью Клепиковус победой в смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4x100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вы выступили как крепкая, сплоченная команда. В напряженном состязании продемонстрировали победный темп и опередили соперников. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов», — говорится в телеграмме.

Пловцы завершили дистанцию с результатом 3.37,97 минуты, установив новый рекорд чемпионатов мира. Серебряные награды выиграли китайские пловцы, показав время 3.39,99 минуты. Замкнули тройку призёров пловцы из Канады (3.40,90).

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Ранее Путин поздравил саблистку Егорян с победой на чемпионате мира в Тбилиси.