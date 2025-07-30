На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Локомотиве» раскрыли, перейдет ли Пиняев в ЦСКА

Галактионов о переходе Пиняева в ЦСКА: уверены, что он останется в «Локомотиве»
true
true
true
close
Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил уверенность в том, что 20-летний полузащитник команды Сергей Пиняев останется в клубе. Его слова приводит «Советский спорт».

«Никто за него отступные не платил. Не было разговоров о том, что он покинет команду. Мы уверены, что Сергей продолжит карьеру в «Локомотиве», — заявил специалист.

23 июля «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА предложил «Локомотиву» 900 миллионов рублей, что равняется сумме отступных по контракту Пиняева.

В прошлом сезоне футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и восемь результативных передач.

ЦСКА обыграл московский «Локомотив» на старте группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:1. На 30-й минуте «армейцев» вперед вывел Милан Гайич, но на 67-й минуте Алексей Батраков с пенальти сравнял счет. Победу ЦСКА принес 19-летний Кирилл Глебов: он отличился на 79-й минуте.

Ранее Игоря Акинфеева сравнили с Криштиану Роналду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами