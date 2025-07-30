В «Локомотиве» раскрыли, перейдет ли Пиняев в ЦСКА

Галактионов о переходе Пиняева в ЦСКА: уверены, что он останется в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил уверенность в том, что 20-летний полузащитник команды Сергей Пиняев останется в клубе. Его слова приводит «Советский спорт».

«Никто за него отступные не платил. Не было разговоров о том, что он покинет команду. Мы уверены, что Сергей продолжит карьеру в «Локомотиве», — заявил специалист.

23 июля «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА предложил «Локомотиву» 900 миллионов рублей, что равняется сумме отступных по контракту Пиняева.

В прошлом сезоне футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и восемь результативных передач.

ЦСКА обыграл московский «Локомотив» на старте группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:1. На 30-й минуте «армейцев» вперед вывел Милан Гайич, но на 67-й минуте Алексей Батраков с пенальти сравнял счет. Победу ЦСКА принес 19-летний Кирилл Глебов: он отличился на 79-й минуте.

Ранее Игоря Акинфеева сравнили с Криштиану Роналду.